В Киевской области поезд сбил подростка [ Редактировать ]
В Киевской области на железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил подростка. Он переходил колеи в наушниках.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители опросили свидетелей происшествия. Предварительно выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции.
Кроме того, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако пострадавший не отреагировал, поскольку был в наушниках.
"От полученных травм 15-летний житель села Вита Почтовая скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи Фастовского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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Кроме того, в Харьковской области пригородный электропоезд протаранил на переезде микроавтобус. Электричка разворотила бусу правую сторону и протащила по рельсам, 23-летний водитель получил тяжелые травмы головы и находится в больнице.
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