Ураган "Айда" забрав півсотні життів [ Редактировать ]
Історична повінь. Цього тижня уперше в історії затопило Нью-Йорк. Рекордні зливи зі штормовим вітром приніс ураган "Айда". У Великому яблуці під водою опинилися вулиці, автомобілі та цокольні приміщення. Роботу нью-йоркської підземки зупинили - туди неслися потоки води. Припинили авіасполучення. Окрім штату Нью-Йорк, надзвичайний стан оголосили в Нью-Джерсі та Меріленді.
Там, окрім підтоплень, зафіксували також серії торнадо. Пошкоджено чимало будинків. Загалом стихія забрала життя 46-ти жителів. Серед загиблих - двоє працівників енергокомпанії, які намагалися відновити електромережу. Упродовж тижня без cвітла залишилися близько мільйона споживачів.
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Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власних автівках. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи.
Ураган "Айда" і далі вирує у США. Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власних автівках.
Перша повінь у історії Нью-Йорка, восьмеро людей загинули. До "Великого Яблука" докотився ураган "Айда".
Після того, як ураган Айда пронісся узбережжям Мексиканської затоки. За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до трьох тижнів.
Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху.