Ілон Маск влаштував екскурсію для нащадків Сергія Корольова [ Редактировать ]
Зустріч двох епох. Ілон Маск влаштував екскурсію своєю компанією "SpaceX" для внука та правнука Сергія Корольова.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Національний музей космонавтики. Андрій та Павло - нащадки видатного житомирянина, який очолював ракетну програму Радянського Союзу, запустив перший штучний супутник Землі і керував першим польотом людини у космос.
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