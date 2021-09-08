От начала кампании по вакцинации в Украине сделано более 10 млн прививок от COVID-19. В целом привито 5 666 019 людей.

Одну дозу получили 5 666 017 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали 149 618 человек. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397.

В течение суток работали 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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