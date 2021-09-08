В среду, 8 сентября, жительница Полтавы, 19-летняя Таисия Петрова, которая накануне устроила стрельбу из арбалета в школе, сделала шокирующее заявление. Девушка говорит, что никого убивать не хотела, а только напугать.

19-летняя Таисия перед прессой заявила, что сожалеет о содеянном.

"Я смотрю на эту ситуацию сейчас и мне очень жаль, что я это сделала. Если бы я могла вернуться во времени, то я никогда бы этого не сделала", - сказала она.





Петрова обратилась к потерпевшим и еще раз сказала, что очень сожалеет о содеянном. Девушка также заявила, что ей стыдно, что "все это видели дети".



Полтавчанка призналась, что не помнит имен раненых ею учительниц, однако запомнила год рождения школьника, который отобрал у нее арбалет. Она назвала его храбрым и героем.

Напомним, в одной из школ города Полтавы девушка принесла в школу арбалет со стрелами и открыла "огонь" по учителям. В результате инцидента ранения получили 2 педагога, 19-летнюю злоумышленницу арестовали правоохранители и начали уголовное производство по факту покушения на убийство.

Кроме того, полиция Полтавщины сообщила о подозрении 19-летней жительнице города Полтава. Следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней жительнице Полтавы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115.

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