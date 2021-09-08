В подмосковном Ногинске утром 8 сентября произошел взрыв газа в жилом девятиэтажном доме, сообщает "Интерфакс".

В результате взрыва, эпицентр которого находился на третьем этаже дома 9а по улице 28-го Июня, обрушились часть внешней стены и перекрытия. Взрывом разрушены восемь квартир со второго по пятый этаж. Момент взрыва попал на видео.

В результате взрыва погибли двое - мужчина и женщина. Пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - двое детей в возрасте пяти и 11 лет. Еще пять человек считаются пропавшими без вести и не выходят на связь. Работа спасателей на месте происшествия будет продолжаться в течение суток.

Основными версиями взрыва специалисты называют неисправность магистрального газового оборудования или газового баллона, используемого для строительных нужд.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жильцы пострадавших квартир получат компенсацию от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (11-18 тыс. грн).

Напомним, что на прошлой неделе в Киевской области прогремел взрыв на сахарном заводе, прострадали пять человек.