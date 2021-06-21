Государственный ПриватБанк повышает комиссию за перевод средств с помощью приложения "Приват24". Комиссии постепенно вырастут с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше 3 и не более 200 грн). О новых тарифах сообщается на сайте банка.

Новые расценки ПриватБанк уже ввел в шести областях Украины: Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Тарифы обновились с 1 июня, но мало кто из клиентов банка обратил на них внимание. Новый размер комиссии поэтапно введут во всех регионах.

Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга в комментарии UBR объяснил, что это "нормальная практика", и "ничего нового банк не изобретает".

Мы начали с больших областей. И дальше будем идти по другим.

Напомним, что правление НБУ 8 июня согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.