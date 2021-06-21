ПриватБанк в разы поднял комиссию за перевод средств [ Редактировать ]
Источник: ПриватБанк
Государственный ПриватБанк повышает комиссию за перевод средств с помощью приложения "Приват24". Комиссии постепенно вырастут с 1 грн до 0,5% от суммы (не меньше 3 и не более 200 грн). О новых тарифах сообщается на сайте банка.
Новые расценки ПриватБанк уже ввел в шести областях Украины: Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Тарифы обновились с 1 июня, но мало кто из клиентов банка обратил на них внимание. Новый размер комиссии поэтапно введут во всех регионах.
Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга в комментарии UBR объяснил, что это "нормальная практика", и "ничего нового банк не изобретает".
Мы начали с больших областей. И дальше будем идти по другим.
Напомним, что правление НБУ 8 июня согласовало кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.
по теме
По словам мужчины, он оформил карту Mastercard Platinum, после чего банк заблокировал ему переводы между картами, а затем еще и приписал огромный долг
Звідки взялась ця сенсація? І які пояснення тепер дає адміністрація?
В Украине ввели третью платежку, которая будет приходить жителям многоквартирных и частных домов
Украинцам вернут льготный тариф на электроэнергию, но льгота достанется не всем.
Чи триватиме подорожчання й надалі та наскільки може погіршитися ситуація?