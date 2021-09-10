"Липові" ковідні довідки: у Харкові викрили приватну лабораторію [ Редактировать ]
У Харкові викрили приватну лабораторію, яка продавала підроблені довідки про тестування на Ковід. Лабораторія співпрацювала з турагенцією.
Крім того, медики вносили неправдиву інформацію в електронну систему, дані з якої потрапляли в застосунок "Дій удома". Таку послугу пропонували тим, хто повертався з-за кордону й хотів уникнути 14-денної самоізоляції. Ділкам загрожує до восьми років за ґратами.
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