Крім того, медики вносили неправдиву інформацію в електронну систему, дані з якої потрапляли в застосунок "Дій удома".

У Харкові викрили приватну лабораторію, яка продавала підроблені довідки про тестування на Ковід. Лабораторія співпрацювала з турагенцією.

Крім того, медики вносили неправдиву інформацію в електронну систему, дані з якої потрапляли в застосунок "Дій удома". Таку послугу пропонували тим, хто повертався з-за кордону й хотів уникнути 14-денної самоізоляції. Ділкам загрожує до восьми років за ґратами.