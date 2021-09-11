Под Львовом отец за рулем задавил собственную дочь [ Редактировать ]
Во Львовской области произошла страшна трагедия, в ходе которой отец за рулем автомобиля наехал на дочь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
Происшествие случилось в одном из населенных пунктов в Яаоровском районе. 31-летний местных житель двигался на транспортном средстве задним ходом и, не заметив маленькую дочь, сбил ее, после его девочка скончалась на месте.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
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Кроме того, в Умани произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП, в результате которого травмировалась несовершеннолетняя. 18-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Таврия", двигаясь в направлении площади Победы, на пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнюю девочку.
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