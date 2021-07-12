В Умани водитель без прав сбил подростка на переходе [ Редактировать ]
В воскресенье, 11 июля, вечером в Умани произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП, в результате которого травмировалась несовершеннолетняя. Авария случилась около 21:00 на улице Интернациональной, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
Отмечается, что 18-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Таврия", двигаясь в направлении площади Победы, на пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнюю девочку. Примечательно, что молодой человек не имел права на управление транспортным средством.
Потерпевшую с травмами госпитализировали в травматологическое отделение Уманской центральной городской больницы.
На месте происшествия работали полицейские реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и следователь раскрытия преступлений в сфере транспорта.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Ривне погибла 8-летняя девочка, еще один ребенок получил травмы.
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