На территории Украины, которая находится в "зеленой" зоне карантинных ограничений, 2 региона не соответствуют норме по одному из показателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, в Волынской области показатель госпитализаций населения превышен в течение 2 дней. Сейчас он составляет 53,4%. При этом в Львовской области также наблюдается высокая динамика госпитализации с COVID-19, сейчас он составляет 64,7%.

Отмечается, что нормальные установленные показатели госпитализации с коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на болезнь на территории станы составляет не более 50%.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 3869 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заболевших находится в Львовской области (379), Киеве (370), Харьковской области (341), Днепропетровской области (278) и Черновицкой области (251).

Кроме того, врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рассказал о том, что очередной пик заболеваемости коронавирусом в Украине может быть уже через 2 или 3 недели.

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