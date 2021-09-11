Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №466/2021 "О социальной защите ветеранов войны, семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Целью документа является обеспечение социальных гарантий для ветеранов войны, семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Глава государства поставил Кабинету Министров задачу предусмотреть в госбюджете-2022 средства на выплату денежной компенсации "за предназначенные для получения жилые помещения".

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Это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;

внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;

семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;

семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

Также президент Зеленский поручил Кабинету Министров запустить с 2022 года Единый госреестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Подробности" сообщали, что 11 сентября на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один боец ВСУ, 10 получили ранения.