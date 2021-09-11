"Москва победила Европу по газовым шахматам". Так назвал свою колонку, посвященную значению для Германии российского газопровода "Северный поток-2", журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген.

Завершение строительства трубопровода из России в ФРГ вместе с рекордной стоимостью газа в Европе - $700 за тысячу кубометров - он назвал победой России в "газовых шахматах". Вместе с тем существуют три препятствия для запуска "Северного потока-2":

1. Процесс сертификации. Его проводит Федеральное сетевое агентство, подчиенное Министерству экономики ФРГ. Для выдачи сертификатов немецкие власти должны убедиться, что газопровод не угрожает энергетическое безопасности Германии и Европы. Власти ФРГ пока не выдали все необходимые документы по обеим ниткам "Северного потока-2", необходимые для выдачи разрешения на прием российского газа.

2. Законодательство ЕС - директива о рынке газа. Она предполагает, что одна компания не может одновременно управлять газопроводом и поставлять по нему "голубое топливо" потребителям. "Газпром" будет оспаривать эту норму законодательства ЕС, что может продлиться до следующего года. В качестве альтернативного поставщика Москва может предложить "Роснефть".

3. Вхождение членов партии "Зеленых" в правительство ФРГ. Они выступают категорически против запуска газопровода по дну Балтийского моря, что может повлиять на его дальнейший ввод в эксплуатацию. Ангела Меркель уйдет с должности канцлера после парламентских выборов, запланированных на 26 сентября. От "зеленых" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от ХДС/ХСС - Армин Лашет, от СДПГ - Олаф Шольц.

Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".