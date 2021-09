В американском городе Майами на стадионе Hard Rock спасли кота, которому грозила смерть от падения с большой высоты. Об этом сообщает Hollywood на своей странице в социальной сети Twitter.

Инцидент произошел во время противостояния двух университетских команд Аппалачского университета и университета Майами. Животное оказалось на трибуне случайным образом. В один момент животное сорвалось и полетело вниз, однако успело зацепиться когтями за проволоку и висело.

Отмечается, что через некоторое время бедное животное начало терять силы и держалось уже одной лапой. К счастью, предприимчивые болельщики, заметив ситуацию, развернули флаги Америки и готовились ловить кота. Люди не прогадали, так как пострадавший через несколько мгновений все-таки свалился вниз и упал аккурат на полотно. После этого спасенное животное увезли в ветеринарную клинику.

