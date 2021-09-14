Для гасіння полум'я також залучили десятки літаків і гелікоптерів.

Понад сім тисяч гектарів вигоріло в Іспанії внаслідок лісових пожеж. Уже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни. За їхніми словами, загальний периметр пожежі становить 85 кілометрів. На місцях працюють сотні вогнеборців.

Для гасіння полум'я також залучили десятки літаків і гелікоптерів. Проте взяти займання під контроль поки що не можуть - заважає сильний вітер. Лісові пожежі на півдні Іспанії спалахнули 8 вересня. Загинула одна людина - сорокачотирирічний рятувальник.