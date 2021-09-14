Лісові пожежі в Іспанії: вигоріло понад сім тисяч гектарів [ Редактировать ]
Понад сім тисяч гектарів вигоріло в Іспанії внаслідок лісових пожеж. Уже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни. За їхніми словами, загальний периметр пожежі становить 85 кілометрів. На місцях працюють сотні вогнеборців.
Для гасіння полум'я також залучили десятки літаків і гелікоптерів. Проте взяти займання під контроль поки що не можуть - заважає сильний вітер. Лісові пожежі на півдні Іспанії спалахнули 8 вересня. Загинула одна людина - сорокачотирирічний рятувальник.
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Загинув 44-річний рятувальник, який гасив вогонь.
Зайнялося у квартирі на 8-му поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вогонь також охопив чотири балкони на 9-му поверсі.
Трагедія сталася напередодні - у мобільному шпиталі міста Тетово.
Спалахнуло у блоці, де сиділи злочинці, пов'язані з наркоторгівлею.
До гасіння залучили гелікоптери та літаки. В уряді країни не відкидають версію умисного підпалу.