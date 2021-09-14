На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 3332 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Таким образом, за весь период эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 2 321 156 инфицированных COVID-19. При этом 2 223 272 человека выздоровели (1404 - за минувшие сутки), а умерли 54 457 (97 - за минувшие сутки). Также за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 718 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Киеве (412), Харьковской области (260), Львовской области (241), Одесской области (232) и Луганской области (214). За сутки методом ПЦР протестировали 29 281 человека, методом ИФА - 8413, а также экспресс-тестами - 25 031.

Читайте также, в Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч, в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

Кроме того, за неделю в мире зафиксировали 4 миллиона новых случаев коронаврусной инфекции. Такой показатель составил на 500 тысяч меньше, чем неделей ранее, а также минимум со средины лета, на территории Европы смертность возросла и в крупных городах.

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