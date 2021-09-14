В американском штате Миссисипи в животе пойманного аллигатора обнаружили невероятную находку – ценные артефакты древности.

Среди найденных вещей оказалась часть древнего оружия и рычаг, вероятно, использовавшийся рыбалки. Возраст найденных вещей составляет 8-9 тысяч лет, сообщает Mississippi Clarion Ledger.

Находка была обнаружена случайно, когда специалисты по разделению животных узнали, что в желудке у рептилий иногда можно найти ценные вещи.

Специалисты по разделению животных с аллигатором, проглотившим ценные артефакты

Владелец компании Шейн Смит сперва не поверил, но неохотно согласился на эксперимент на некоторых животных, которых ему свозят.

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Первым подопытным оказался 357- килограммовый аллигатор из Колумбии, у которого в животе нашли обычный бильярдный шар.

Однако у другого 340-килограмового крокодила нашли кости, волосы, перья и камни. Но помимо мусора были найдены некие странные вещи, напоминавшие экспонаты древности, вроде стрелы и древнего рычага.

Артефакты древности в животе у аллигатора

"Все стояли вокруг, будто я открывал рождественский подарок. Я осмотрел содержание и увидел наконечник для стрелы", — сказал Смит.

Геолог Джеймс Старнс рассмотрел найденные вещи и отметил, что их создали примерно 5-6 тысяч лет до нашей эры.

Как древние предметы попали в желудок аллигатора? Координатор программы защиты аллигаторов Миссисипи Рики Флинт рассказал, что эти животные могут глотать твердые предметы, чтобы улучшить пищеварение. Например, камни помогают измельчить такую твердую пищу, как кости.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на Арабатской стрелке поселился крокодил.