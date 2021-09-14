В Беларуси заявили о начале четвертой волны COVID [ Редактировать ]
В Беларуси началась четвертая волна пандемии коронавируса. В связи с этим власти провели заседания для противодействия распространения COVID в стране.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.
"Очередная волна COVID-19 пришла в Беларусь", - говорится в сообщении.
В частности, власти обсудили вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, кислородом.
А также отдельно подняли вопрос о наличии свободных мест в больницах и готовность их к перепрофилированию.
Читайте также, в Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч, в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.
Кроме того, за неделю в мире зафиксировали 4 миллиона новых случаев коронаврусной инфекции. Такой показатель составил на 500 тысяч меньше, чем неделей ранее, а также минимум со средины лета, на территории Европы смертность возросла и в крупных городах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран
Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны
Третью дозу предложат людям старше 50-лет, а также работникам в сферах здравоохранения и социальной помощи
Глобальный саммит, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом, пройдет 22 сентября
Производство вакцин планируется начать в 2022 году