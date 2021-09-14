В Беларуси началась четвертая волна пандемии коронавируса. В связи с этим власти провели заседания для противодействия распространения COVID в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

"Очередная волна COVID-19 пришла в Беларусь", - говорится в сообщении.

В частности, власти обсудили вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, кислородом.

А также отдельно подняли вопрос о наличии свободных мест в больницах и готовность их к перепрофилированию.

Читайте также, в Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч, в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

Кроме того, за неделю в мире зафиксировали 4 миллиона новых случаев коронаврусной инфекции. Такой показатель составил на 500 тысяч меньше, чем неделей ранее, а также минимум со средины лета, на территории Европы смертность возросла и в крупных городах.

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