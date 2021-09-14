Вакцинированные одной дозой вакцины от COVID теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дия". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Разные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется", - говорится в сообщении.

Читайте также, в Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч, в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

Кроме того, за неделю в мире зафиксировали 4 миллиона новых случаев коронаврусной инфекции. Такой показатель составил на 500 тысяч меньше, чем неделей ранее, а также минимум со средины лета, на территории Европы смертность возросла и в крупных городах.

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