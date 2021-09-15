У Дніпрі вибухнула автівка з людьми: справу кваліфікують як теракт [ Редактировать ]
Теракт у Дніпрі! На центральному проспекті міста прогримів вибух. У повітря злетіла автівка з людьми. Водій - сапер-ветеран АТО і пасажирка - керівниця пресслужби ДСНС, загинули на місці. Справу кваліфікують як теракт. Тож її розслідуватиме СБУ. Олена Мендалюк - докладніше.
Це відео вдалося зняти журналістам за кілька хвилин після вибуху. На проспекті Богдана Хмельницького палає легковик. Вогонь здіймається на декілька метрів.
Ірина, жителька Дніпра:
Страшно, я очень сильно испугалась, что где-то взорвался дом сразу. Очень сильный, такой взрыв очень сильный был.
Рвонуло так потужно, що вибуховою хвилею повиносило шибки у вікнах кількох багатоповерхівок. Уламки автівки розкидало в радіусі кількох метрів.
Я думала, честно говоря, что у нас газ в доме взорвался, потому что взрыв был очень мощный. Меня подкинуло на диване. Выбежала на улицу и увидела, что горит машина.
За лічені хвилини рятувальникам вдалося приборкати вогонь. На місці трагедії слідчо-оперативна група виявила два тіла.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:
Вони знаходились в середині автомобіля. Зараз на місці працює керівництво ГУ НП у Дніпропетровській області, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехніки.
На місці трагедії знайшли документи загиблих. Це прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, волонтерка Червоного Хреста Дар'я Гречищева та ветеран АТО, сапер, інструктор-парамедик Олексій Кавлак. У поліції вибух кваліфікують як терористичний акт.
Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:
Наразі за фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
Правоохоронці стримані в коментарях. Наразі не розголошують навіть, що саме вибухнуло.
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Трагедія сталася близько дев’ятої ранку на проспекті Богдана Хмельницького. Щойно Гречищева і Кавлак сіли в машину, та вибухнула.
Взрыв в автомобиле Nissan Primera на улице Богдана Хмельницкого в Днепре произошел около 9:00. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Рятувальникам, щоб приборкати стихію, знадобилося близько години.
Відомо, що загинули прессекретар ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак. Поліція кваліфікувала вибух як теракт.
В Дніпрі у спальному районі здетонував невідомий предмет в автомобілі. Водій травмований, але живий. А от криміналісти нині з'ясовують, що ж вибухнуло?