Школяр обігнав професійних велогонщиків [ Редактировать ]
Малий, та прудкий! 12-річний школяр обігнав професійних велогонщиків у заїзді.
Змагання відбувалися у Великій Британії, неподалік від Единбурга. Хлопець на ім'я Ксандер Грем вирішив тротуаром проїхатися із спортсменами, коли ті проїжджали повз його дім. Юний велогонщик подолав частину дистанції, на якій випередив дорослих.
Під час заїзду він навіть отримав від гонщика - Паскаля Енкхорна - пляшку з водою. А спонсори змагань подарували VIP-квитки на фінальний етап перегонів. Відео із заїздом Грема лише за добу набрало мільйон переглядів. У майбутньому хлопець мріє стати велогонщиком. Він уже перемагав на кількох змаганнях із 2019 року.
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