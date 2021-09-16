COVID-19 в Україні: чотири області на заході країни опинились за крок до "почервоніння" [ Редактировать ]
Ковідна картина далі гіршає. Кількість нових інфікувань росте чи не в геометричній прогресії. Тож уперше з травня, майже шість тисяч українців отримали позитивні тести на коронавірус.
Більше того, маємо і зростання числа летальних випадків. Сто одна смерть - за добу. Одужало півтори тисячі українців. У МОЗі кажуть, за крок до "почервоніння" чотири області західної України. Буковина, Тернопільщина, Волинь і Закарпаття - мають зависокий рівень інфікування та госпіталізацій.
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