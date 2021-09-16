После года первых исследований и учений, в аэропортах ОАЭ 38 служебных собак идентифицируют больных коронавирусом людей. Их показатель успешности составляет 98,2%.

В учениях участвовали немецкие овчарки, лабрадоры, бордер-колли и кокер-спаниели. Выявляют они больных коронавирусом людей из-за распознавания запаха болезни, которая выделяется через пот.

"Небольшое количество образца помещается в банку - он имеет запах пациента - затем мы кладем образец, чтобы собака понюхала... Когда он дает нам знак, мы даем ему угощение", - сказал руководитель программы Насер аль-Фалас.

Отмечается, что в течение дня собаки проводят 30-40 тестов. Впрочем, их можно использовать и не только в аэропортах, но и всюду где это необходимо.

Читайте, за минувшие сутки за территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 118 786 человек. За весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 6 097 685 человек, из них первую дозу прививки получили 6 097 685 украинцев, а полностью вакцинированы 5 009 066 граждан.

Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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