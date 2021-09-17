За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 6624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 338 164 инфицированных COVID-19. При этом от болезни выздоровели 2 228 543 человека (1914 - за минувшие сутки), а также умерли 54 750 украинцев (99 - за минувшие сутки). За 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 1568 граждан.

Отмечается, что наибольшее количество зараженных находится в Харьковской области (649), Львовской области (644), Одесской области (530), Днепропетровской области (426) и в Киеве (426). Известно, что за минувшие сутки в стране ПЦР-тесты сделали 35 171 человеку, ИФА-тесты - 8320 гражданам, а экспресс-тесты - 31 879 людям.

Читайте также, в настоящее время Украина "погрузилась" в период эпидемии ОРВИ, в связи с чем в стране будет увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Процесс, который сейчас происходит, является неотвратимым, однако страна оказалась готовой к такой непростой ситуации.

Кроме того, для защиты страны от коронавирусной инфекции потребуется, по меньшей мере, 24 миллиона вакцинированных. Сделать прививку от COVID-19 должно сделать все взрослое население страны, при этом в настоящее время иммунизированы лишь 5 миллионов, что составляет 20% от нужного.

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