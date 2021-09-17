На территории Украины в 8 областях зафиксировано нарушение карантинных ограничений в виде превышения порога COVID-госпитализаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, норма динамики общего количества госпитализаций с коронавирусной инфекцией не должна превышать 50%,

Отмечается, что нарушение норм фиксируется в следующих регионах:

Винницкой области - 80,6%;

Днепропетровской области - 52,9%;

Ивано-Франковской области - 61,9%;

Львовской области - 79,2%;

Николаевской области - 104,7%;

Ривненской области - 60,0%;

Сумской области - 58,9%;

Харьковской области - 56,8%.

Читайте также, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 6624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 338 164 инфицированных COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали 122 906 человек. За весь период кампании по вакцинации в стране привили 6 169 886 человек. Первую дозу прививки сделали 6 169 884 людям, а полностью иммунизировали двумя дозами вакцины 5 059 771 украинец.

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