Клайв Синклер, изобретатель первого в мире карманного калькулятора и основатель новаторской компании по производству бытовой электроники Sinclair Research, скончался вечером 16 сентября в возрасте 81 года.

В сообщении The Guardian говорится, что Синклер умер в своем доме в Лондоне после продолжительной болезни.

Клайв Синклер при жизни стал известным благодаря своим прогрессивным идеям и изобретениям, ставшие популярными во всем мире. К примеру, его идеи карманного телевизора TV80 или электрического трайка Sinclair C5 хоть и не получили массового признания, но их лежащие в основе них – автомобили с аккумуляторным питанием и крошечные экраны портативных устройств – в конечном итоге прижились.

Созданная Синклером Sinclair Research была основана в 1973 году, но не была известной до 1980 года, когда был выпущен домашний компьютер ZX80, собранный и готовый к работе по очень низкой цене. Это была очень популярная машина как из-за своих возможностей, так и из-за своей цены – это был первый домашний компьютер в Великобритании, доступный по цене менее 100 фунтов стерлингов.

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Еще больший успех последовал год спустя с ZX81, а затем с ZX Spectrum в 1982 году, который стал самым продаваемым персональным компьютером в Великобритании.

За прошедшие годы последовали различные официальные и неофициальные клоны и побочные продукты, и в 1983 году Синклер был удостоен рыцарского звания за свой вклад в британскую промышленность.

ZX Spectrum, принесший славу и известность Клайву Синклеру

"Его идеи были настоящим вызовом для него самого. Когда он придумывал нечто интересное, он всегда говорил: "Нет смысла спрашивать, хочет ли кто-то это, потому что они не могут этого себе представить", – прокомментировала его дочь Белинда изданию The Guardian.

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Мало кто даже догадывается, как идеи Синклера повлияли на технологии в нашей повседневной жизни, даже если вы никогда не касались ни одного из его продуктов. К примеру, его наследие оказало огромное влияние на мировую компьютерную индустрию и разработку видеоигр.

Университет Макгилла отметил, что многие известные создатели и студии, в том числе Питер Молинье, Дэвид Перри и студия Rare, учились разработке именно на компьютерах ZX Spectrums.

Карманные калькуляторы остаются по-прежнему полезны даже в эпоху смартфонов. И можно с уверенностью сказать, что электромобили тоже пришли всерьез и надолго.

Но самое ироничное то, что Синклер никогда не пользовался технологиями, которые сам помогал изобретать. Вместо калькулятора он всегда использовал логарифмическую линейку, а компьютеры и Интернет он считал "раздражающими".

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