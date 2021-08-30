Представлен первый украинский кроссовер ЛАЗ-695 (фото) [ Редактировать ]
Источник: Автоцентр
В Сети появились концепты первого кроссовера от украинского производителя – ЛАЗ-695.
На деле фотоснимки оказались рендерами независимого дизайнера и являются его фантазией на тему того, как бы выглядел первый украинский элитный внедорожник, если бы его действительно выпустили.
По мнению автора, бюджетный кроссовер ЛАЗ мог бы сотрудничать с Volkswagen и делать автомобили на платформе MQB. Поэтому во внешнем виде просматриваются ноты немецкого автопрома.
Однако важным отличием является большой дорожный просвет, что должно свидетельствовать о неплохих внедорожных характеристиках особенно для отечественных суровых дорожных условий.
Под капотом у ЛАЗ-695 мог бы находиться немецкий 1,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 125 или 150 л.с. Коробка передач вероятно была бы 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатый робот.
Еще один вариант силовой установки – 1,0 л мотор с наддувом мощностью 116 л.с., которым оснащаются кроссоверы Volkswagen T-Roc и Taos.
Конечно, перед нами всего лишь дизайнерский концепт. Вряд ли Львовский автобусный завод когда-нибудь возродится.
Сейчас Львовский автобусный завод пытается закрыть дела о своем банкротстве. Последний раз предприятие "оживало" в 2018 году и ему даже удалось выпустить несколько автобусов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине будут выпускать футуристичные трамваи. В то же время Украина готовится пересесть на транспорт будущего.
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