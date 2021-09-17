Єгиптянам не вистачає QR-коду на українських ковід-сертифікатах [ Редактировать ]
У Єгипті не хочуть визнавати українські сертифікати про вакцинацію проти ковіду!
Тамтешня влада вимагає, щоб у паперовому сертифікаті був QR-код. Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті - в додатку "Дія". І поки що Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання довідок. Але додам, що потрапити в Єгипет можна і з негативним ПЛР-тестом.
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Тамтешня влада вимагає, щоби паперовий сертифікат містив QR-код.
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
"У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Pfizer і навпаки", - йдеться в повідомленні МОЗу.
Від 15 жовтня працівники по всій країні не зможуть потрапити на свої робочі місця - без "зелених перепусток". Спочатку порушникам доведеться сплатити штраф - від 400 до тисячі євро.