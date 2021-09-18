На территории США приняли решение разрешить введение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer, людям старше 65 лет. Об этом сообщает издание Axios.

К тому же эксперты пришли к выводу, что третьей дозой вакцины также могут прививаться те, кто находится в группе высокого риска.

Отмечается, что в Управлении по продовольствию и медикаментам США могут воспрепятствовать планам президента США Джо Байдена об ускорению вакцинации населения от COVID-19. Сейчас он собирается начать иммунизировать бустерной дозой граждан в конце текущего месяца.

Читайте также, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассказали, что бустерная доза вакцины от коронавирунсой инфекции, производства компании Pfizer, способна лишь улучшить иммунитет, однако не нужна для защиты от болезни.

Кроме того, фармацевтическая корпорация Pfizer приняла решение приступить к клиническим испытаниям таблеток для лечения коронавирусной инфекции. Основной задачей препарата будет блокировка активности компонента, который является основным при размножении инфекции.

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