Головна політична інтрига Європи: хто буде новим канцлером Німеччини? [ Редактировать ]
Найбільша політична інтрига не лише Європи, а й всього світу! Вибори в Німеччині. І вони вже - на фінішній прямій. Рівно за тиждень, наступної неділі, німці оберуть новий парламент.
А політична сила, яка переможе на виборах, сформує коаліцію на чолі з новим канцлером. За тиждень до голосування симпатії виборців розподілилися таким чином. 26 відсотків готові обрати есдеків Олафа Шольца. Трохи відстають християнські демократи Арміна Лашета - за них планує проголосувати 21 процент виборців. А рейтинг "зелених", які висунули у канцлери Анналену Бербок, ще нижчий - 15 відсотків.
Утім, попри те, що вибори на носі, прощатися з Ангелою Меркель ще зарано. Переможцю голосування треба буде сформувати коаліцію і цей процес може затягнутися аж до Нового року. І весь цей час країною керуватиме фрау Меркель. Наразі ж канцлерка активно подорожує. Цього тижня вона у Парижі провела переговори з Макроном.
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