Скоропостижно скончался один из четырех подозреваемых по делу сбитого боевиками над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского Boeing 777 рейса МН17. Об этом сообщил председательствующий на процессе в Гааге судья Хендрик Стинхейс.

Он лишь заявил о смерти участника процесса, не назвав ни дату смерти, ни фамилию. При этом СМИ сообщают, что скончался Олег Пулатов - 55-летний подполковник в отставке Вооруженных сил России, бывший замглавы разведки самопровозглашенной "ДНР". Он был единственным из четырех подозреваемых, который согласился дать показания, но его не успели допросить.

Место крушения малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком

Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту лайнера, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, в том числе 80 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Украина обвинила в катастрофе боевиков и Россию, а непризнанные республики - украинских силовиков. Москва категорически отрицает причастность к трагедии.

Обвиняемыми по делу проходят бывший главарь боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных - россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Правительство Нидерландов подало против России иск в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing. 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в деле о катастрофе рейса МН-17 опубликовали новые записи переговоров боевиков.