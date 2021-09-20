Франція вперше в історії відносин зі США відкликала свого посла з Америки, через скандал довкола підводних човнів. Для термінових консультацій додому покликали й французького посла з Австралії. Президент Макрон з'ясовує з ними, як так сталось, що Канберра в останню мить відмовилась від контракту на будівництво субмарин з Парижем і уклала аналогічну угоду з Вашингтоном. В Олени Абрамович більше подробиць.

У Парижі досі не можуть оговтатися від шоку. П'ять років роботи над найбільшим в історії країни контрактом з іноземцями - на будівництво 12 підводних човнів для Австралії - і раптом угоду розірвано. І йдеться не просто про втрату замовлення на 50 мільярдів євро. А й про знищену довіру, заявив міністр закордонних справ Франції. І відкликав послів країни з Австралії та США, бо саме американці запропонували австралійцям кращий контракт.

Жан-Ів ле Дріан, міністр закордонних справ Франції:

Брехня, подвійна гра, зрада довіри, зневага. Ось із чим ми зіткнулися. І це означає, що настала криза. Ми відкликаємо своїх дипломатів, щоб спробувати розібратись у ситуації й водночас показати нашим колишнім країнам-партнерам своє глибоке невдоволення. У нас справді серйозна криза у відносинах.

Франція втратила контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії. Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також розробки у сфері кіберзахисту, штучного інтелекту та нарощування підводного потенціалу. Париж повідомили про це лише за кілька годин до офіційного оголошення.

Жан-Ів ле Дріан, міністр закордонних справ Франції:

Без твітів, але з деяким урочистим оголошенням - це було нестерпно. Коли ми бачимо, як президент Сполучених Штатів і прем'єр-міністр Австралії разом з міністром Борисом Джонсоном з такою урочистістю оголошують про розірвання угоди та нові домовленості, то це насправді змушує поставити під сумнів силу альянсу.

Це втрата довіри до НАТО, заявили в Парижі. І не вдоволені не лише французи. До угоди мала бути залучена й німецька промисловість. Демонстративно обурились і в Брюсселі - там кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС. Найменше в цій історії дісталось британцям, які теж - підписанти нової угоди. Поки що Париж лише скасував зустріч міністрів оборони Франції та Великої Британії. Проте відкликати посла поки що не планує.

Жан-Ів ле Дріан, міністр закордонних справ Франції:

У цьому немає сенсу. Ми знаємо їхню любов хапатися за можливості. Британія в цій ситуації зовсім не перша скрипка - а радше "третій зайвий".

В Австралії ж визнали - ситуація неприємна, розуміють гнів французів. Але власні суверенні інтереси - передусім, тому Канберра і пішла на такий крок. Пропозицію від французів перестали вважати безпечною після хакерських атак на компанію-виробника. Не влаштовувало австралійців і зростання ціни контракту майже удвічі. Та й обіцянку провести 90 відсотків будівельних робіт на території Австралії виробник не міг виконати навіть на половину.

Скот Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

Ми вже деякий час чітко давали зрозуміти, що до цього йде. Я особисто кілька місяців тому порушував це питання, і ми обговорювали його на рівні міністрів оборони. До угоди була й низка інших питань. Та рішення ґрунтувалося на тому, чи зможуть ці субмарини, які будували за величезні кошти австралійських платників податків, впоратися з покладеною на них місією. І наші стратегічні висновки, засновані на оцінках найкращих розвідувальних та оборонних експертів, продемонстрували, що ні.

Виправити цю політичну кризу зараз намагаються США. Джо Байден має найближчими днями зателефонувати Еммануелю Макрону. В Парижі наголосили - саме Вашингтон був ініціатором майбутньої розмови. І йтиметься не лише про комерційні, а й стратегічні питання.