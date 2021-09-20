На східному фронті після загострення - настала незвична тиша. За даними штабу Об'єднаних сил, сьогодні ворог жодного разу не обстрілював українських армійців. Принаймні поки що.

Але тиша на лінії зіткнення часто нервує вояків ще більше, ніж обстріли. Чому? Знає Руслан Смєщук.

Передові позиції в районі Золотого - це Луганщина. Серед ярів та шахтарських селищ проходять лінії окопів і бліндажів. Періодично тут спалахують короткі перестрілки. Майже весь минулий тиждень було гаряче.

Юліан, військовослужбовець Збройних сил України:

Починають зі стрілкотні, а потім РПГ пішла і поїхала...

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

З кулемета, з автомата, з РПГ стріляли. Вони прилітали, вони накидали й накидали нам. А ми що - ми не будемо мовчати в ответ відкрили. Тут дистанції не великі то вони прицільно били.

Але зараз тихо. Вояки розповідають - минулої п'ятниці ворог, імовірно, отримав наказ - не стріляти. І окопи навпроти справді замовчали.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Було трошки загострення - але потім стало трохи тихо. Кожен день обстрілювали наші позиції, а зараз тиша переважно.

Але на фронті така тиша нервує. Тож наразі тут солдати в постійному очікуванні. Тим більше така раптова тиша іноді може свідчити про появу на ділянці ворожого снайпера. Одноокі - так їх називають армійці - немов би чекають, коли розслаблені тишею бійці втратять пильність.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми знаем, шо у них снайпера працюють - тому ми не особливо голову потрібно висувати, вони працюють по всій лінії, але й у нас - бо є у нас випадки і поранених…

А ще майже щодня над Золотим фіксують повітряну розвідку. Це ворожі сучасні безпілотники, які дуже важко помітити, не те що поцілити.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони літають на відстані 4, 5 кілометрів. Самі розумієте що на такій відстані і поцілити по ньому зі звичайної зброї, непросто. Навіть замітити тяжко.

Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше вісім разів обстрілював українські позиції, один військовий зазнав поранення. Ця доба - поки що без обстрілів.