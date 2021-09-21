На территории Украины уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией превышен в 22 областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, в "норме" показатели находятся лишь в Закарпатской и Кировоградской областях. Этот показатель равняется нормальному в случае, если на 100 тысяч жителей наблюдается 75 заболевших.

Отмечается, что наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области (338 на 100 тысяч), Луганской области (331 на 100 тысяч), Тернопольской области (221 на 100 тысяч), Одесской области (162 заболевших на 100 тысяч населения), а также в Киеве (157 на 100 тысяч).

Читайте также, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем, среди инфицированных 463 ребенка и 129 медработников.

Кроме того, люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом. После выздоровления от простуды есть риск заболеть COVID-19, а поскольку организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

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