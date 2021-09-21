За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди инфицированных 463 ребенка и 129 медработников.

Также за минувшие 24 часа были:

госпитализированы - 1 086 человек,

выздоровели - 2 156 человек.

умерли - 137 человек.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 55 056 летальных исходов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 30 563 человека,

методом ИФА - 7 718 человек,

экспресс-тестами - 25 692 человека.

За минувшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

во Львовской области - 518,

в Харьковской области - 486,

в Днепропетровской области - 422,

в Одесской области - 419,

в Киеве - 399.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 355 805 человек;

выздоровели - 2 233 573 человек;

проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.

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Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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