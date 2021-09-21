Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло в два раза [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Среди инфицированных 463 ребенка и 129 медработников.
Также за минувшие 24 часа были:
- госпитализированы - 1 086 человек,
- выздоровели - 2 156 человек.
- умерли - 137 человек.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 55 056 летальных исходов.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 30 563 человека,
- методом ИФА - 7 718 человек,
- экспресс-тестами - 25 692 человека.
За минувшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- во Львовской области - 518,
- в Харьковской области - 486,
- в Днепропетровской области - 422,
- в Одесской области - 419,
- в Киеве - 399.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 355 805 человек;
- выздоровели - 2 233 573 человек;
- проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.
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Кроме того, Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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