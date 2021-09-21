Та двом доглянути таку кількість худоби не сила, каже жінка.

На Волині шістдесятирічну фермерку судять за торгівлю людьми. Мовляв, жінка силоміць утримувала трьох чоловіків, змушувала їх працювати, а за роботу не платила. Тепер їй загрожує чималий термін за ґратами. Сама ж селянка впевнена - справу сфабрикували. Розбиралася у цій історії Сніжана Сидорук.

Пані Ніна живе в невеличкому селі неподалік Луцька. Уже десять років, як жінка разом зі своїм чоловіком розводить корів.

Ніна Заболотських, жителька села Вербаїв:

Маю 25 корів, які ходять на пасовище і ще маю торішні телечки, маю і бички.

Та двом доглянути таку кількість худоби не сила, каже жінка. Тож фермерка брала до себе людей, які погоджувалися допомагати по господарству. За це її поліція звинуватила в рабовласництві.

Ольга Бузулук, завідувач сектору комунікації ГУНП у Волинській області:

Жінка підшуковувала на автостанціях, в закинутих місцях чоловіків, які опинились в складних життєвих обставинах, запрошувала їх до себе на роботу з догляду за худобою, погрожувала фізичною розправою, відповідно утримувала в трудовому рабстві.

Фермерка все заперечує.

Ніна Заболотських, жителька села Вербаїв:

Вони самі приходили, бо вони хотіли прихисток, вони хотіли їсти, а працювати вони не хотіли.

Це саме той чоловік з фото, яке поліція опублікувала на своєму сайті. Звати його Вадим. Каже - працює в родині Заболотських вже майже вісім років.

Вадим, робітник:

-Я помагаю, вони помагають, і мені так вигідно - вона мене кормить, вдіває, взуває, їсти дає, і все, і живу тут так само. Як член сім'ї, ну. - Вас тут силою утримують? - Нє.

Вадим допомагає Віті - доньці пані Ніни. Вона мешкає по сусідству й теж тримає понад три десятки корів. У селі, де живе новоспечена рабовласниця, версії поліції дивуються.

Василь Довгополюк, сусід фермерів:

Вона сама більше рабиня, як ті, що в неї роблять. Я не скажу, що вони там надривались чи шо там вони, чи вона їх била - ніхто не чув.

За рабство пані Ніну вже судять. Жінка своєї вини не визнає.

Ніна Заболотських, жителька села Вербаїв:

Меї вини нема ні в чому. Це слідчий захотів получити погонів і оте все підстроїв так. Хтось йому заплатив. Це моя думка така. І воно інакше бути не може.

Адвокатки фермерки певні - докази у справі зібрані поверхнево і ґрунтуються лише на свідченнях потерпілих. Усі раніше судимі й алкозалежні.

Вікторія Доманська, адвокатка:

Ми виїхали на місце для того, щоб подивитися на її володіння цієї рабовласниці. Немає тут ніяких гратів, немає ніяких складів, закритої території.

Алла Левчук-Микитюк, адвокатка:

Ми будем заявляти ряд клопотань, зокрема, і про проведення одночасних допитів між учасниками, тому що показання пані Ніни і осіб, які визнані потерпілими в даному кримінальному провадженні, абсолютно різняться.

Поки тривають суди, фермерка своєї худоби не полишає. Вдень доглядає теличок, здає підприємцям молоко. Має впоратися до 23-ої, бо вночі - під домашнім арештом. Їй загрожує від 5 до 12 років тюрми.