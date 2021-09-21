Студент, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, жив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, нападавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Он без сознания, подключен к ИВЛ.

"Он постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг, и реагирует на слова врачей", - уточняют журналисты.

По предварительной информации, стрелок получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди.

Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник утром, 20 сентября. Студенты спасались, выпрыгивая из окон здания. Тех, кто не мог покинуть корпус, попросили забаррикадироваться в аудиториях. Всего погибли 8 человек, еще 24 - пострадали.