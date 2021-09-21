Стрелок из Перми жив - СМИ [ Редактировать ]
Студент, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, жив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, нападавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Он без сознания, подключен к ИВЛ.
"Он постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг, и реагирует на слова врачей", - уточняют журналисты.
По предварительной информации, стрелок получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди.
Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник утром, 20 сентября. Студенты спасались, выпрыгивая из окон здания. Тех, кто не мог покинуть корпус, попросили забаррикадироваться в аудиториях. Всего погибли 8 человек, еще 24 - пострадали.
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