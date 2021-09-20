В результате стрельбы в Перми (Россия) погибли восемь человек, еще 24 пострадали. У 19 пострадавших огнестрельные ранения.

По данным Следственного комитета России, в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли восемь человек.

В Министерстве здравоохранения подтвердили эту информацию, уточнив, что медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим.

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Кроме того, на левом берегу столицы группа злоумышленников напала на автомобиль, расстреляв его. одного из злоумышленников удалось арестовать на территории города Кременчуг, где для его поимки было задействовано спецподразделение "КОРД".

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