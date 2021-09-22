Второй день подряд в Украине растут темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививки получили 116 005 человек.

В частности, одну дозу вакцины получили 68 502 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 47 503.

В течение суток население вакцинировали:

841 мобильная бригада,

2878 пунктов прививания;

335 центров вакцинации.

Так, с начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 6 435 427 человек, из них получили одну дозу - 6 435 425, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 246 164 человека

В общей сложности в Украине сделали 11 681 589 прививок.

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