В Украине сделали еще более 116 тысяч COVID-прививок [ Редактировать ]
Второй день подряд в Украине растут темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививки получили 116 005 человек.
В частности, одну дозу вакцины получили 68 502 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 47 503.
В течение суток население вакцинировали:
- 841 мобильная бригада,
- 2878 пунктов прививания;
- 335 центров вакцинации.
Так, с начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 6 435 427 человек, из них получили одну дозу - 6 435 425, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 246 164 человека
В общей сложности в Украине сделали 11 681 589 прививок.
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