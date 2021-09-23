В Николаевской области на железнодорожном переезде поезд врезался в грузовик. В результате аварии есть погибший. Об этом пресс-служба Национальной полиции региона.

Страшный инцидент случился на 24-м километре перегона "Никель - Побужский - Болеславчик" на нерегулируемом переезде. 32-летний машинист локомотива, заметив на переезде грузовик, применил экстренное торможение, однако избежать удара с грузовым автомобилем марки КрАЗ, ему не удалось.

Отмечается, что в результате происшествия водитель грузовика погиб на месте от несовместимых к жизнью травм. Известно, что сведения факту аварии внесены в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем смерть потерпевшего.

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Кроме того, в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд рейсов, движение у места аварии было восстановлено по четному пути, задерживались большое количество поездов.

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