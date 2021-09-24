Слідчі не відкидають, що в лісозмузі нападник міг залишити і зброю.

Нові подробиці у справі замаху на Сергія Шефіра оприлюднили в поліції. Кажуть, уже встановили, де переховувався стрілець під час нападу.

На місці злочину знайшли набої угорського виробництва. Слідчі не відкидають, що в лісозмузі нападник міг залишити і зброю. Тож територію обшукують. Залучили й водолазів.

Також поліція вже опитала свідків, серед яких - грибники й пасажири авто, що їхало за машиною Шефіра. Нагадаю, в середу вранці біля села Лісники під Києвом невідомі з автомата обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав. Із вогнепальними пораненнями стегна до лікарні доправили його водія.