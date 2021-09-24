Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели взвешивание накануне боя за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO, который состоится 25 сентября в Лондоне.

Энтони Джошуа за свою профессиональную карьеру провел 25 боев, из которых в 24 одержал победу (22 - нокаутом), 1 проиграл (в 2019-м - мексиканцу Энди Руису). Как и Усик, он является олимпийским чемпионом по боксу 2012 года.

31-летний Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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34-летний Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категориях. Александр перебрался в тяжелую весовую категорию (свыше 91 кг), где пока провел только один бой - выиграл по очкам Дерека Чисору. На профессиональном ринге Усик провел 18 боев и во всех одержал победу (13 - нокаутом).

Ранее "Подробности" писали о том, сколько Усик и Джошуа заработают за бой.