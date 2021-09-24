Усик и Джошуа провели взвешивание: где и когда смотреть бой (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели взвешивание накануне боя за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO, который состоится 25 сентября в Лондоне.
Энтони Джошуа за свою профессиональную карьеру провел 25 боев, из которых в 24 одержал победу (22 - нокаутом), 1 проиграл (в 2019-м - мексиканцу Энди Руису). Как и Усик, он является олимпийским чемпионом по боксу 2012 года.
31-летний Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
34-летний Александр Усик - олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категориях. Александр перебрался в тяжелую весовую категорию (свыше 91 кг), где пока провел только один бой - выиграл по очкам Дерека Чисору. На профессиональном ринге Усик провел 18 боев и во всех одержал победу (13 - нокаутом).
Ранее "Подробности" писали о том, сколько Усик и Джошуа заработают за бой.
по теме
За бой с Энтони Джошуа Александр Усик гарантированно получит три миллиона фунтов стерлингов. Э то более 109 миллионов гривен
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик проведет бой с английским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа
В субботу, 25 сентября, в Лондоне (Великобритания) пройдет важный поединок в супертяжелом весе
Вибори у країні відбудуться наступного року. Кандидатом на головну посаду спортсмена висунула владна партія.
21 августа 42-летний Пакьяо проиграл бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA кубинцу Йорденису Угасу. 19 сентября он официально выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Филиппин, которые состоятся в мае 2022 года.