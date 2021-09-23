В Днепре полиция дежурит у школы, которой угрожают "последним днем" (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полиция взяла под охрану школу Днепра №136 из-за угроз в TikTok и подозрительного мужчины с дробовиком. Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.
Вначале преподаватели и ученики заволновались из-за публикаций с угрозами и видео в TikTok. С неизвестного аккаунта в соцсеть выложили ролик с недвусмысленной угрозой: "136 школа, сегодня ваш последний день!".
Аккаунт заблокировали, а в школу даже приезжала полиция. Несмотря на это в TikTok продолжались угрозы в адрес конкретных учеников и даже классов.
А 21 сентября после пятого урока ученики 2(6) класса после занятия возвращались в школу вместе с учителем и заметили подозрительного мужчину с дробовиков в руках, который проходил мимо школы.
Хотя в школу подозрительная личность не заходила, администрация учебного заведения обратилась в полицию. С утра 22 сентября на территории школы работала оперативно-следственная группа и дежурили патрульная полиция.
Автора пугающих сообщений в TikTok пытаются вычислить сотрудники киберполиции.
Напомним, что утром 20 сентября в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров напал с дробовиком на университет, где учился на первом курсе. Парень успел убить 8 человек, прежде чем его обезвредили сотрудники полиции. Он остался жив, но ему ампутировали ногу. Если врачи сумеют сохранить ему жизнь, он предстанет перед судом.
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