Німці сьогодні обирали не тільки парламент, а фактично її наступника або наступницю.

Політична битва за... Бундестаг. У Німеччині сьогодні історичні вибори. Бо вперше за 16 років німці не голосують за... Ангелу Меркель. Вона завершує свою політичну кар'єру. І нового канцлера запропонує партія, яка виграє.

А ще сила, яка переможе, формуватиме й зовнішню політику країни. До речі, кожен із кандидатів у канцлери має своє бачення і щодо подальших відносин із Україною, і щодо запуску другого "Північного потоку"...

Як відбувалися парламентські вибори в Німеччині? Маємо змогу дізнатися в нашої спеціальної кореспондентки з Берліна Тетяни Логунової. Вона - на прямому зв'язку зі студією "Подробиць тижня".

- Таню, як минуло голосування? І які результати екзит-полів? Хто ж лідирує в перегонах?

- Олексію, я працюю в Німеччині вже 16 років, рівно стільки, скільки Ангела Меркель, керує країною. І мушу сказати, що ці вибори були найцікавішими за весь період моєї роботи. По-перше, добігає кінця, без перебільшення, ціла епоха - епоха Меркель, яка незабаром піде з великої політики.

І німці сьогодні обирали не тільки парламент, а фактично її наступника або наступницю. По-друге, питання - хто ж переможе - залишалося інтригою до закриття виборчих дільниць. Так, останні соцопитування показували лідерство есдеків, але їхній відрив від основних конкурентів - християнських демократів - постійно скорочувався.

Буквально до статиcтичної похибки сьогодні вранці вже говорили про різницю в один-два відсотки. Нині картина не набагато чіткіша. У нас уже є результати екзит-полів, і вони різні! За даними одного опитування, на першому місці есдеки - у них 26 відсотків, другі - ХДС/ХСС - вони мають 24 відсотки, у зелених - майже 15. Інше дослідження показує однаковий результат есдеків та християнських демократів - по 25 процентів, у зелених - незмінні 15. Крім цих партій, до парламенту проходять іще три політичні сили - ліберали, ліві та ультра-права "Альтернатива для Німеччини". Але знову ж таки, я наголошую, що це лише дані екзит-полів, це неофіційні результати. Тож ці цифри ще будуть мінятися!

До того ж, соціологи опитували людей на виході з дільниць. А цього разу - майже половина тих, хто взяв участь у виборах, - голосували поштою. І політичні настрої цих виборців в екзит-полах не враховані. Тому скажу обережно: будемо чекати офіційних результатів виборів і стежити за коаліційними переговорами. Вони можуть тривати кілька тижнів, а то й місяців. І весь цей час країною керуватиме фрау Меркель. Хто з ким буде домовлятися, як може змінитися зовнішня політика Німеччини за нового уряду, чого чекати Україні і, зрештою, якою була епоха Ангели Меркель, що добігає кінця, - пропоную подивитися в матеріалі, який ми для ваc підготували.

2005-й рік. Тоді ще не винайшли айфони, президентом США був Джордж Буш-молодший, із життя пішов Папа Римський Іван Павло Другий, а британський принц Чарльз нарешті побрався зі своєю коханою Каміллою Паркер-Боулз. І саме тоді в німецькій мові з'явилося нове слово - "бундесканцлерін" - "федеральна канцлерка". У листопаді 2005-го уряд Німеччини вперше очолила жінка - лідерка християнських демократів Ангела Меркель.

Присягаюся віддати всі сили заради німецького народу, примножувати його надбання та оберігати від шкоди. Нехай допоможе мені в цьому Бог!

Тоді ніхто й подумати не міг, що цю присягу Ангела Меркель даватиме чотири рази. Що вона 16 років керуватиме країною і стане найвпливовішою жінкою Європи та світу. А німці звикнуть називати її просто "мутті", тобто "матуся".

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Якби Ангела Меркель знову повела християнських демократів на вибори, вони б, найімовірніше, виграли. Канцлерка - й досі найпопулярніший політик країни, її роботою задоволені майже 70 відсотків німців. Утім, ще три роки тому Меркель оголосила - не претендуватиме на п'ятий термін. І не передумала.

Щоб трохи розважити німців, які вже почали сумувати за "матусею", виробники іграшок випустили колекційного ведмедика, який ну дуже схожий на фрау Меркель. Та сама незмінна зачіска, брючний костюм, на шиї - ланцюжок у кольорах німецького прапора, і руки, складені у формі ромба. А кондитери запропонували виборцям солодку Ангелу - марципан із її портретом. Замовити політичні солодощі можна по інтернету - 5 євро за штуку.

Томас Цубер, кондитер:

Це марципан для людей, які люблять Ангелу Меркель, і для тих, хто її не підтримує. Канцлерка завершує свою роботу. І це добра нагода купити собі такий сувенір.

Марципани, іграшки… Політологи кажуть: усе це - перші симптоми ностальгії за Ангелою Меркель. Із цим згодні й виборці.

Чинна канцлерін не бере участі у виборах - такого в сучасній історії Німеччини ще не було! Тим паче, що це ж Меркель. Здавалося, вона незмінна! Виборці, які сьогодні приходили на дільниці, не приховували - вони трохи розгублені.

Пауль, виборець:

Є таке. Ангела Меркель 16 років керувала країною і, на мою думку, робила це добре. Багато людей їй довіряли. Тепер треба обирати серед нових облич.

Катаріна, виборець:

Так, є непевність. Після 16 років… Молоді люди, які сьогодні голосують уперше, нікого, крім фрау Меркель, і не знають.

Райнер, виборець:

Я познайомився з фрау Меркель у 1989-му році, коли вона була молодим політиком і ніхто не думав, що вона зробить таку кар'єру.

Ангелу Меркель на дільниці сьогодні не бачили. Канцлерка вирішила проголосувати заздалегідь - поштою. Тож уся увага журналістів була прикута до її можливих наступників. Соціал-демократ Олаф Шольц, партію якого соціологи називали фаворитом, голосував у Потсдамі.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від СДПН:

Сьогодні - хороший день, чудова погода, і це добрий знак. Я сподіваюся, що якомога більше людей прийдуть на вибори й дадуть мені завдання стати наступним канцлером Німеччини.

У Потсдамі голосувала й лідерка зелених - Анналена Бербок.

Анналена Бербок, кандидатка в канцлери Німеччини від партії "Зелені":

Опитування - це опитування, сьогодні люди обирають. І вже ввечері ми побачимо перші цифри. І зрозуміємо, чи вдалося всім нам зробити справжній прорив.

А кандидат від ХДС/ХСС, Армін Лашет, віддав свій голос подалі від Берліна, у рідному Аахені.

Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС:

Дуже хвилюючий день, перегони напружені, важливий кожен голос. Сьогодні говорять не політики, а виборці.

Незалежно від того, яка партія виграє вибори, попереду в переможця - довгі тижні, а то й місяці коаліційних переговорів. Щоб очолити уряд, потрібна більшість у парламенті. І це - чиста математика. Соціологи прогнозують: цього разу доведеться формувати коаліцію не з двох, а з трьох партій.

І, що важливо, спробувати свої сили в кулуарних домовленостях може не лише переможець, а й партія, яка посяде друге місце. Такі прецеденти в німецькій історії були. У 80-их роках двічі поспіль вибори вигравали християнські демократи, а правлячу коаліцію формували есдеки з лібералами.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

До парламенту, найвірогідніше, пройдуть шість партій. Із однією з них, ультра-правою "Альтернативою для Німеччини", ніхто справи мати не хоче. Решта п'ять політсил - есдеки, християнські демократи, зелені, ліберали та ліві мають шанси потрапити в уряд і будуть домовлятися між собою. Можливих комбінацій - безліч. І від того, хто з ким ударить по руках, і залежатиме внутрішня політика Німеччини.

А от зовнішня - кардинально не зміниться. У німців немає традиції різко міняти курс після виборів. До того ж, політичні сили, які входять до правлячої коаліції, завжди врівноважують позиції інших учасників союзу. Особливих змін не варто чекати й офіційному Києву.

Основні претенденти чітко дали зрозуміти: в НАТО та ЄС Україну вони поки що не бачать. І готові дозволити другий "Північний потік" у разі збереження транзиту газу через Україну. Принципово проти запуску газогону тільки зелені. Та навіть за умови входження до правлячої коаліції їм забракне сил зупинити цей проєкт.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від СДПН:

Звісно, президент Росії в цьому проєкті керується не лише економічними мотивами. Але в нас, німців, вони винятково економічні. І я хочу чітко наголосити - ми будемо й надалі гарантувати безпеку України. Я запропонував, і уряд підтримав, призначення спеціального представника, який опікуватиметься переговорами щодо продовження транзитної угоди. Якщо транзит через Україну, її енергетична безпека постраждають - це матиме наслідки для прокачування газу другим "Північним потоком".

Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС:

Нам потрібен цей економічний проєкт. Зараз, коли Німеччина відмовляється від низки видів енергії, нам необхідний газ. Що для мене важливо - геополітичні гарантії для України, яка не має постраждати від запуску цього проєкту. Якщо Росія поставить ці гарантії під сумнів, його негайно зупинять.

А от майбутнє "нормандського формату" - не таке чітке. Це був проєкт Ангели Меркель, і наступний канцлер Німеччини навряд чи буде так само активно займатися цим питанням. Тож якщо Україна хоче прогресу в "нормандських переговорах", слід поквапитися. І спробувати досягти результатів у найближчі кілька місяців. Поки при владі ще буде Меркель.