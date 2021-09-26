Чемпіонські пояси у супер-важкій вазі повертаються додому [ Редактировать ]
Вони повертаються додому. Вони - це чемпіонські пояси у супер-важкій вазі! Наш боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа та став абсолютним чемпіоном світу!
Бій відбувся сьогодні вночі, у Лондоні. Перемога для Сашка далась тяжко: тривав поєдинок усі 12 раундів, ініціативою володів то українець, то британець. Вирішальними стали останні хвилини. Здавалося, що Усику все ж вдасться закінчити поєдинок достроково, втім Джошуа вистояв.
У підсумку, переможця визначали судді. Одностайним рішенням всі пояси віддали українцю! Вже після бою, суперник Усика заявив про реванш і бажання повернути всі титули. Але де і коли відбудеться повторний бій - поки невідомо. Українець подякував за підтримку і сказав, цитую "на ринзі був далеко не найкращий Усик".
В Україну, із завойованими поясами, боксер повертається сьогодні вночі. Більше про зустріч чемпіона, його емоції та плани на майбутнє розкажуть мої колеги в завтрашніх випусках новин.
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