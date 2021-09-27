В Закарпатской области обнаружили большую плантацию конопли, которая находилась под круглосуточной охраной. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Находка была сделана участковым, а также сотрудниками группы быстрого реагирования в Мукачевском районе между населенными пунктами Кольчино и Чинадиево. Площадь посевов составляла 300 квадратных метров.

Вчера, 26 сентября, участковые офицеры полиции и сотрудники группы быстрого реагирования Мукачевского районного управления обнаружили масштабное насаждение наркосодержащих растений. Между населенными пунктами Кольчино и Чинадиево, недалеко от реки Обава, на площади около 300 квадратных метров злоумышленники обустроить наркоплантацию.

Отмечается, что всего было найдено 120 кустов конопли, каждая из которых достигала 2 метров в длину. Территория находилась под охраной двух мужчин, которые были вооружены гладкоствольными ружьями и холодным оружием. В настоящее время все вещественные доказательства были изъяты на экспертизу, а подозреваемым грозит тюремный срок до 7 лет.

Читайте также, в одном из населенных пунктов Николаевской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли кусты конопли, высотой более 3,5 метра. Кусты были изъяты и отправлены на экспертиз, а также правоохранители открыли уголовное дело.

Кроме того, в Херсонской области сотрудники полиции сожгли урожай насаждений конопли, обнаруженный в одном из населенных пунктов в минувшие выходные. Правоохранители получили санкцию суда на уничтожение изъятого "дурмана".

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