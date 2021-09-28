В Сумской области во время разгрузки военной техники несовместимые с жизнью травмы получил военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Кролевецкого областного совета.

Трагедия случилась во время разгрузочных работ в 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона ( В/Ч А1476 ). Его зажало между двумя транспортными средствами.

Отмечается, что в настоящее время обстоятельства смерти выясняются. Известно, что погибший Вячеслав Квокша 1996 года рождения. Проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

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Кроме того, на Донбассе в районе Станицы Луганской был убит украинский военнослужащий 1999 года рождения. При осмотре места преступления были заметны попытки скрыть следы убийства, перемещено оружие погибшего. Кроме того, полученная рана из стрелкового автоматического оружия - в область затылка.

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