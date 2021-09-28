Состояние американского предпринимателя Илона Маска оценивается в 200 миллиардов долларов, что подняло его на первое место в списке самых богатых людей мира по версии авторитетного издания Forbes.

Таким образом, Маск обошел предыдущего владельца этого "титула" создателя компании Amazon Джеффа Безоса. Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов.

Отмечается, что первым, кто достиг такого капитала в августе 2020 года стал Безос, а вторым - президент группы LVMH Бернар Арно в июне этого же года. Известно, что Илон Маск владеет успешной частной космической компанией SpaceX и автопроизводителем электрокаров Tesla.

Читайте также, до недавнего времени Джефф Безос являлся богатейшим человеком планеты. Его даже смог ненадолго обогнать Илон Маск. Однако за один день Безос обеднел на 13,9 миллиардов долларов, что позволило возглавить топ богатейших людей планеты новому лидеру.

Кроме того, американский предприниматель Илон Маск в момент обеднел на 20 миллиардов долларов после своего громкого заявления на комедийном шоу. Предприниматель сделал заявление о том, что страдает синдромом Аспергера, к тому же он высказался критически в сторону всех криптовалют, особенно о Dogecoin.

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