До недавнего времени Джефф Безос являлся богатейшим человеком планеты. Его даже смог ненадолго обогнать Илон Маск. Однако за один день Безос обеднел на 13,9 миллиардов долларов, что позволило возглавить топ богатейших людей планеты новому лидеру.

Богатейший человек Европы и владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно впервые с начала июня оказался на вершине рейтинга, сообщает Forbes Real-Time.

Несмотря на то, что состояние Арно по итогам торгов снизилось за день на 1,46% и составило 192,9 миллиардов долларов, этого оказалось достаточно, чтобы обойти Безоса на полмиллиарда, состояние которого составляет $192,4 млрд.

Миллиардеры

Состояние Безоса сократилось из-за обвала акций Amazon — они потеряли в пятницу сразу 7,56%, следует из данных биржи Nasdaq. Акции компании падали практически всю неделю, и это несмотря на то, что полет Blue Origin в космос оказался успешным.

Бернар Арно не первый раз возглавляет список богатейших бизнесменов мира. Последний раз это произошло в мае 2021 года: тогда он опередил Безоса почти на $1 млрд, но спустя две недели экс-глава Amazon вернул себе лидерство. Тогда же состояние Арно впервые превысило $200 млрд.

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Впервые Арно поднялся на вершину рейтинга в декабре 2019 года, но лишь на несколько минут. В январе 2021 года на первом месте в Forbes Real-Time ненадолго оказался глава Tesla Илон Маск.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как шесть украинцев попали в новый мировой рейтинг миллиардеров Forbes. А недавно миллиардер Илон Маск официально стал бездомным.