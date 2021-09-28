Сценаристи, режисери та продюсери. В "Інтершколі" стартував 16-й навчальний сезон. Організатори програми підготували 6 спеціальностей і майже 70 студентів вже готові стати на нову кар'єрну сходинку. Серед них є й ті, хто прийшов підвищити кваліфікацію.

Катерина Сривкова, ведуча новин:

Я прийшла за знаннями, чому саме сюди, тому що я вже навчалася в "Інтершколі", я випускниця, я закінчила курс "телеведуча". І зараз я працюю телеведучою. Я знаю на своєму прикладі, що знання, які отримані тут - вони працюють. Тому я хочу стати медіа-спеціалістом, тому прийшла сюди навчатися на продюсера. Перше,що хочу побажати, це - не боятися. Не боятися говорити, слухати, незрозуміло - питати. Тут завжди пояснять.

Ірина Бутко, керівник "Інтершколи":

Сегодня мы запускаем работу сценариста, продюсера, режиссёра монтажа. То есть самые востребованные на телевизионном рынке специальности.Мы сократили по времени, но в качестве обучения наши студенты ничего не потеряют. Вместо 9 месяцев, обучения по основным специализациям будут длится полгода.